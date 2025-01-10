В аеропорту Кишинева після повідомлення про пожежу провели евакуацію

У п’ятницю вранці з аеропорту Кишинева евакуювали всіх людей після повідомлення про пожежу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє TV8.

Представники прикордонної поліції підтвердили телеканалу, що їх повідомили про пожежу. Всі люди, які перебували в аеропорту, були евакуйовані.

Речниця Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Ліліана Пушкашу повідомила, що на місці події працювали три рятувальні бригади. Це сталося після того, як до служби 112 надійшло повідомлення про спрацювання пожежної сигналізації.

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Дзвінок надійшов о 08:40. До 09:02, після проведених фахівцями досліджень, джерело загоряння не було підтверджено.

Прикордонна поліція повідомила, що діяльність Міжнародного аеропорту Кишинева відновлена і він працює в нормальному режимі.

Пасажири і співробітники аеропорту перебувають в безпеці.

Увечері 7 січня в міжнародному аеропорту Кишинева виникла екстрена ситуація, у поштовому відправленні запідозрили наявність саморобного вибухового пристрою.

В останні роки почастішали повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та літаках. Усі повідомлення виявилися неправдивими.

30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева відкрив вогонь громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови. Він завдав смертельних поранень співробітнику прикордонної поліції та інспектору служби безпеки аеропорту.

У листопаді того ж року іноземець, який прибув до Молдови рейсом із Туреччини, втік з аеропорту, не пройшовши паспортний контроль.