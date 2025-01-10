В аэропорту Кишинева после сообщения о пожаре провели эвакуацию
В пятницу утром из аэропорта Кишинева эвакуировали всех людей после сообщения о пожаре.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает TV8.
Представители пограничной полиции подтвердили телеканалу, что им сообщили о пожаре. Все люди, которые находились в аэропорту, были эвакуированы.
Пресс-секретарь Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу сообщила, что на месте происшествия работали три спасательные бригады. Это произошло после того, как в службу 112 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации.
Звонок поступил в 08:40. К 09:02, после проведенных специалистами исследований, источник возгорания не был подтвержден.
Пограничная полиция сообщила, что деятельность Международного аэропорта Кишинева восстановлена и он работает в нормальном режиме.
Пассажиры и сотрудники аэропорта находятся в безопасности.
Вечером 7 января в международном аэропорту Кишинева возникла экстренная ситуация, в почтовом отправлении заподозрили наличие самодельного взрывного устройства.
В последние годы участились сообщения о заложенных бомбах в аэропорту Кишинева и самолетах. Все сообщения оказались ложными.
30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева открыл огонь гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде на территорию Молдовы. Он нанес смертельные ранения сотруднику пограничной полиции и инспектору службы безопасности аэропорта.
В ноябре того же года иностранец, прибывший в Молдову рейсом из Турции, сбежал из аэропорта, не пройдя паспортный контроль.