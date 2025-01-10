В польской оппозиции считают "вмешательством в выборы" заявление МИД Украины об их кандидате

Депутат крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" и экс-заместитель министра юстиции Себастьян Калета считает заявление МИД Украины с критикой кандидата в президенты Кароля Навроцкого "вмешательством в выборы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Polsat News.

Калета утверждает, что МИД Польши должен вызвать украинского посла после заявлений Киева.

"Я надеюсь, что МИД сегодня вызовет украинского посла по этому вопросу, поскольку это является вмешательством в избирательный процесс в Польше", – сказал Калета.

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"Надеюсь, что Министерство иностранных дел Польши также обратит внимание на тот факт, что мы все еще имеем дело с героизацией Украинской повстанческой армии во многих местах в Украине. Мы не можем быть к этому равнодушными. В то же время с помощью Украины мы закрываем глаза на то, что во многих местах публично прославляют преступников", – добавил депутат "Права и справедливости".

Он также заявил, что страной Европы, которая структурно фундаментально выступает против вступления Украины в Европейский Союз, является Германия.

"Германия не хочет Украины по той причине, что вступление страны в Евросоюз меняет баланс сил при голосовании в Европейском Союзе. Центральная и Восточная Европа тогда получит... дополнительные инструменты в сообществе", – пояснил он.

Калета также заявил, что сейчас "крупнейшим промоутером вступления Украины в Европейский Союз" является Польша. "Украинское государство, которое таким образом реагирует на общественную дискуссию в Польше, вредит само себе", – подчеркнул он.

Ранее Кароль Навроцкий, которого как кандидата в президенты Польши поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость", сказал, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО".

Украинское внешнеполитическое ведомство отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".