Трюдо згадав, як жартома пропонував Трампу обміняти Канаду на один зі штатів США

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо згадав, як під час особистої зустрічі жартома пропонував обраному президенту США Дональду Траму обміняти частини Канади на один з американських штатів.

Про це Трюдо розповів в інтерв’ю MSNBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами канадського прем’єра, тема про Канаду як "51-й штат США" сплила під час зустрічі з Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго в листопаді.

"Насправді, в якийсь момент ця тема виникла, а потім ми почали різним чином про це розмірковувати…І коли я почав пропонувати: "Ну, можливо, можна було б обміняти Вермонт або Каліфорнію на певні частини (Канади. – Ред.)", він (Трамп. – Ред.) одразу ж вирішив, що це вже не так смішно, і ми перейшли до іншої розмови", – зазначив Трюдо.

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Нещодавно Трамп опублікував кілька дописів з "приєднаною Канадою". У відповідь Трюдо категорично виключив можливість такого приєднання.

Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.

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