Трюдо вспомнил, как в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на один из штатов США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вспомнил, как во время личной встречи в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Траму обменять части Канады на один из американских штатов.

Об этом Трюдо рассказал в интервью MSNBC, сообщает "Европейская правда".

По словам канадского премьера, тема о Канаде как "51-м штате США" всплыла во время встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в ноябре.

"На самом деле, в какой-то момент эта тема возникла, а потом мы начали разным образом об этом рассуждать... И когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на определенные части (Канады. – Ред.)", он (Трамп. – Ред.) сразу же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору", – отметил Трюдо.

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Недавно Трамп опубликовал несколько сообщений с "присоединенной Канадой". В ответ Трюдо категорически исключил возможность такого присоединения.

Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.

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