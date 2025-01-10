У берегов Германии взяли на буксир танкер "теневого флота" РФ

Танкер Eventin из так называемого "теневого флота" России, который потерпел крушение у немецкого острова Рюген, взяли на буксир корабли немецкого Федерального управления водных путей и судоходства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Судно с 99 тысячами тонн нефти под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.

Пока неизвестно, куда именно отбуксируют Eventin, но в Центральном командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море отмечают, что судно не имеет внешних повреждений и не представляет опасности для окружающей среды.

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Танкер длиной 274 метра и шириной 48 метров был построен в 2006 году и входит в список судов российского "теневого флота", составленный Greenpeace.

По данным сервиса отслеживания судов, танкер направлялся из российской Усть-Луги в Египет.

Ежедневно Балтийским морем проходят более 2 тысяч судов, и время от времени с ними случаются проблемы.

В октябре 2024 года в менее чем 5 километрах от берега загорелся небольшой нефтяной танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, который направлялся из немецкого Ростока в Травемюнде.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".