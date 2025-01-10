У Молдові посилюють заходи безпеки для поштових вантажів з України

Управління цивільної авіації Молдови після інциденту в аеропорту Кишинева посилює заходи безпеки для поштових відправлень та вантажів, які відправляються з України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві регулятора від пʼятниці, 10 січня.

Відомство нагадало, що 7 січня під час перевірки вантажних посилок прикордонна поліція Молдови виявила саморобний вибуховий пристрій, замаскований під іграшку.

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У звʼязку з цим Група з управління ризиками авіаційної безпеки Молдови вирішила запровадити "додаткові заходи для запобігання подібним ситуаціям та забезпечення максимального рівня безпеки на повітряному транспорті".

"Таким чином, всі поштові відправлення та вантажі, що відправляються з України, були віднесені до категорії "Вантаж та пошта підвищеного ризику", – ідеться в повідомленні.

На практиці це означає, що огляд цих вантажів у вантажних терміналах відбуватиметься із "додатковими суворими заходам контролю безпеки, які будуть застосовуватися на невизначений термін".

В останні роки почастішали повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та літаках. Усі повідомлення виявилися неправдивими.