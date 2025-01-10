В Молдове усиливают меры безопасности для почтовых грузов из Украины

Управление гражданской авиации Молдовы после инцидента в аэропорту Кишинева усиливает меры безопасности для почтовых отправлений и грузов, отправляемых из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении регулятора от пятницы, 10 января.

Ведомство напомнило, что 7 января во время проверки грузовых посылок пограничная полиция Молдовы обнаружила самодельное взрывное устройство, замаскированное под игрушку.

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В связи с этим Группа по управлению рисками авиационной безопасности Молдовы решила ввести "дополнительные меры для предотвращения подобных ситуаций и обеспечения максимального уровня безопасности на воздушном транспорте".

"Таким образом, все почтовые отправления и грузы, отправляемые из Украины, были отнесены к категории "Груз и почта повышенного риска", – говорится в сообщении.

На практике это означает, что досмотр этих грузов в грузовых терминалах будет происходить с "дополнительными строгими мерами контроля безопасности, которые будут применяться на неопределенный срок".

В последние годы участились сообщения о заложенных бомбах в аэропорту Кишинева и самолетах. Все сообщения оказались ложными.