В ряде городов Словакии протестуют против пророссийского Фицо

В ряде словацких городов вечером в пятницу, 10 января, начались акции протеста под лозунгом "Братислава – это Европа", участники которых критикуют пророссийскую политику премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Акции протеста против политики Фицо проходят в более чем десятках словацких городов, в частности в Братиславе, а также Банской Быстрице, Прешове, Жилине и Попраде.

Протест в Братиславе Фото: Aktuality

В дополнение протесты планируют также в польском Кракове и чешской столице Праге.

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Среди прочего, в Братиславе протестующие скандировали "Хватит с нас Фицо", а также держали плакаты с критикой премьер-министра.

Протест в Братиславе Фото: Aktuality

Организатором акций является инициатива "Мир Украине", в некоторых городах к протестам присоединилась партия "Демократы", основанная бывшим премьер-министром страны Эдуардом Хегером.

"Мы готовы протестовать, кричать во весь голос и, прежде всего, защищать свободную Словакию! Ждем вас в пятницу, чтобы вместе и громко сказать: СЛОВАЧЧИНА – ЭТО ЕВРОПА!" – сообщалось в анонсе акции.

В Словакии уже не впервые протестуют против политики Роберта Фицо, который в конце декабря 2024 года поехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным.

Вскоре после визита Фицо в Москву ассоциация "Мир Украине" обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить поездку премьера на соответствие законодательству.