В ряде городов Словакии протестуют против пророссийского Фицо
Новости — Пятница, 10 января 2025, 19:08 —
В ряде словацких городов вечером в пятницу, 10 января, начались акции протеста под лозунгом "Братислава – это Европа", участники которых критикуют пророссийскую политику премьер-министра Роберта Фицо.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Акции протеста против политики Фицо проходят в более чем десятках словацких городов, в частности в Братиславе, а также Банской Быстрице, Прешове, Жилине и Попраде.
В дополнение протесты планируют также в польском Кракове и чешской столице Праге.
Среди прочего, в Братиславе протестующие скандировали "Хватит с нас Фицо", а также держали плакаты с критикой премьер-министра.
Организатором акций является инициатива "Мир Украине", в некоторых городах к протестам присоединилась партия "Демократы", основанная бывшим премьер-министром страны Эдуардом Хегером.
"Мы готовы протестовать, кричать во весь голос и, прежде всего, защищать свободную Словакию! Ждем вас в пятницу, чтобы вместе и громко сказать: СЛОВАЧЧИНА – ЭТО ЕВРОПА!" – сообщалось в анонсе акции.
В Словакии уже не впервые протестуют против политики Роберта Фицо, который в конце декабря 2024 года поехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным.
Вскоре после визита Фицо в Москву ассоциация "Мир Украине" обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить поездку премьера на соответствие законодательству.