"Ми не російська ганчірка": Тисячі людей протестували проти Фіцо у Братиславі

Дії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики вивели людей на протест у Братиславі в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Незважаючи на морозну погоду, близько 4 тисяч людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Словаччино, стережись, окупація почалася", – таким було одне з гасел організаторів акції протесту. "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій", – було написано на одному з транспарантів.

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Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці було написано "Зрада", на іншом гасло: "Ми – Європа".

фото: aktuality

Учасники протесту розмахували прапорами Європейського Союзу і Словаччини. Також лунав гімн ЄС, при цьому організатори підкреслювали, що "це наш гімн".

Художник Сікора наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією. "Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", – підкреслив він, додавши, що необхідно об'єднатися проти зла.

"Ми не російська ганчірка", – заявили промовці на мітингу до уряду Роберта Фіцо, додавши, що той хоче віддати Словаччину Росії. "Ми не Росія", – скандували організатори і натовп.

Нагадаємо, у Словаччині протягом двох тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває прем'єр-міністр Роберт Фіцо після візиту до Москви 22 грудня – врешті з’явились ознаки, що він перебуває у люксовому готелі у В’єтнамі.

Його останнє відео, в якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої.

Як відомо, Роберт Фіцо різко розкритикував Україну за зупинку транзиту російського газу, а також написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони і погрожував припинити постачання електроенергії.