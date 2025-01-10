Білий дім не вважає, що Україна та Росія готові до "переговорів"
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі жодна зі сторін повномасштабної війни Росії проти України не є готовою до "переговорів" про врегулювання.
Про це він сказав на брифінгу для журналістів у пʼятницю, 10 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Кірбі попросити прокоментувати, чи є останні санкції США проти російського нафтового сектора як частина стратегії щодо "переговорів" про завершення війни в Україні.
"Це (запровадження санкцій проти РФ. – Ред.) не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", – відповів він.
Представник Білого дому підкреслив, що рішення про запровадження нових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для енергетичних ринків.
Він водночас підтвердив, що раніше США відкладали масштабні санкції в цій сфері для того, щоби утримати підвищення внутрішніх цін на енергоносії.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом і лише потім – потенційно з Путіним.
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Київ очікує зустрічі Зеленського і Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.