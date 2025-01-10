Белый дом не считает, что Украина и Россия готовы к "переговорам"
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока ни одна из сторон полномасштабной войны России против Украины не готова к "переговорам" об урегулировании.
Об этом он сказал на брифинге для журналистов в пятницу, 10 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
Кирби попросить прокомментировать, являются ли последние санкции США против российского нефтяного сектора как часть стратегии по "переговорам" о завершении войны в Украине.
"Это (введение санкций против РФ. – Ред.) не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", – ответил он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о введении новых санкций основывалось на прогнозах для энергетических рынков.
Он в то же время подтвердил, что ранее США откладывали масштабные санкции в этой сфере для того, чтобы удержать повышение внутренних цен на энергоносители.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом и только потом – потенциально с Путиным.
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев ожидает встречи Зеленского и Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.