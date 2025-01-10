Белый дом не считает, что Украина и Россия готовы к "переговорам"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока ни одна из сторон полномасштабной войны России против Украины не готова к "переговорам" об урегулировании.

Об этом он сказал на брифинге для журналистов в пятницу, 10 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Кирби попросить прокомментировать, являются ли последние санкции США против российского нефтяного сектора как часть стратегии по "переговорам" о завершении войны в Украине.

"Это (введение санкций против РФ. – Ред.) не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", – ответил он.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о введении новых санкций основывалось на прогнозах для энергетических рынков.

Он в то же время подтвердил, что ранее США откладывали масштабные санкции в этой сфере для того, чтобы удержать повышение внутренних цен на энергоносители.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом и только потом – потенциально с Путиным.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев ожидает встречи Зеленского и Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.