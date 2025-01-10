ЕС продлил и расширил санкции против Венесуэлы из-за действий режима Мадуро

Совет Европейского Союза в пятницу, 10 января, принял решение продлить ограничительные меры против Венесуэлы в связи с ситуацией в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничительные меры Европейского Союза против Венесуэлы были продлены до 10 января 2026 года.

Совет ЕС также возобновил ограничения на въезд четырех человек, которые были временно приостановлены в мае 2024 года с целью содействия демократическим выборам в Венесуэле.

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"Эти решения были приняты в свете постоянных действий, подрывающих демократию и верховенство права, а также продолжающихся нарушений прав человека и репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции", – говорится в сообщении.

Дополнительно Совет Евросоюза объявил об ограничительных мерах против еще 15 человек – членов Национального избирательного совета Венесуэлы, судебной власти и сил безопасности.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и средств для внутренних репрессий, а также запрет на въезд и замораживание активов людей, внесенных в список.

О новых санкциях стало известно в день, когда в Венесуэле состоялась официальная "инаугурация" Мадуро на пост президента страны.

Напомним, в Венесуэле официально провозгласили победителем президентских выборов, которые состоялись в июле 2024 года, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

Оппозиция страны заявляет, что победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес. После выборов его сторонники вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

США и Европейский Союз ранее заявили, что не признают легитимности Мадуро.