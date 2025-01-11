В Германии отбуксируют танкер "теневого флота" РФ со 100 тысячами тонн нефти

Танкер Eventin, который потерпел крушение в Балтийском море возле немецкого острова Рюген, из соображений безопасности отбуксируют на восток тремя буксирами.

Об этом заявил представитель Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море утром в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Таким образом будет обеспечено больше свободного участка моря на юг в случае, если произойдет что-то непредсказуемое, сказал представитель.

Eventin со 100 тысячами тонн нефти на борту дрейфовал в Балтийском море с вечера пятницы, не имея возможности маневрировать из-за отключения электроэнергии на борту.

Реклама:

Eventin ходит под флагом Панамы, но на самом деле, по данным международной природоохранной организации Greenpeace, является одним из судов так называемого "теневого флота" РФ, которые Москва использует для продажи нефти в обход эмбарго.

Судно с 99 тысячами тонн нефти под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.

Пока неизвестно, куда именно отбуксируют Eventin, но в Центральном командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море отметили, что судно не имеет внешних повреждений и не представляет опасности для окружающей среды.

В октябре 2024 года в менее чем 5 километрах от берега загорелся небольшой нефтяной танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, который направлялся из немецкого Ростока в Травемюнде.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".