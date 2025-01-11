В немецком городе тысячи людей вышли на протест против конференции ультраправых

В немецком городе Риза рано утром в субботу тысячи людей вышли на протест против проведения двухдневной партийной конференции ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Организаторы заявили, что ожидают более 10 тысяч человек на демонстрации в городе, расположенном восточной земле Саксония.

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Местная полиция сообщила в своем заявлении, что ситуация в субботу утром была "спокойной".

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Начало мероприятия также было отложено.

Организаторы заявили, что участники из 70 городов должны были прибыть на более чем 100 автобусах.

По их словам, "небольшая группа" перекрыла часть шоссе вблизи места проведения мероприятия.

Протестующие также планируют заблокировать входы к месту проведения конференции, где должно состояться агитационное мероприятие "АдН".

В полицейских операциях используются вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Конференция "АдГ" является частью кампании партии перед выборами в Бундестаг 23 февраля. Опросы прогнозируют ультраправым второй результат.

Напомним, в последнее время американский миллиардер Илон Маск сделал ряд заявлений в поддержку "АдГ" и разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка миллиардером Илоном Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.