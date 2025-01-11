Украина обсуждает возможность приобрести у Италии системы ПВО за счет доходов от росактивов

Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем противовоздушной обороны итальянского производства и боеприпасов к ним.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Как указано, об использовании доходов от замороженных росактивов для закупки итальянских систем ПВО шла речь на встрече заместителя министра обороны Анатолия Клочко с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

"Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", – сказал Клочко.

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Кроме того, Клочко, представители Минстратегпрома и Генштаба ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний.

Представитель Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии Марчелло Меле представил ключевые направления работы агентства и ознакомил с механизмами потенциального сотрудничества.

Стороны договорились продолжить работу для реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

В январе Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи", для погашения которого используют замороженные активы РФ.