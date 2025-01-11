Регион Германии запретил перевозить некоторых животных

В немецкой федеральной земле Бранденбург возле Берлина запретили перевозить отдельных животных после обнаружения первой за 35 лет вспышки ящура в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Власти земли Бранденбург сообщили в пятницу, что фермер на хозяйстве неподалеку от границы с Берлином нашел мертвыми трех из 14 буйволов из своего стада. Немецкий национальный институт здоровья животных подтвердил, что у них был обнаружен ящур, а остальных из стада забили.

В субботу в Бранденбурге вступил в силу 72-часовой запрет на перевозку коров, свиней, овец, коз и других животных, таких как верблюды и ламы.

Реклама:

Два берлинских зоопарка закрылись с субботы с превентивной целью. Их руководство отметило, что хотя вирус не опасен для людей, он может оставаться на одежде и передаваться.

Власти заявили, что около 200 свиней на ферме в Аренсфельде, вблизи которой была обнаружена вспышка, будут забиты в качестве меры предосторожности.

Ящур поражает крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и других парнокопытных животных. Хотя уровень смертности от него обычно низкий, болезнь может вызвать у животных лихорадку, снижение аппетита, чрезмерное слюноотделение, волдыри и другие симптомы.

Ящур легко распространяется контактно-бытовым и воздушно-капельным путем и может быстро инфицировать целые стада. Люди могут распространять болезнь через вещи, такие как сельскохозяйственное оборудование, обувь, одежда и автомобильные шины.

По данным Немецкого института здоровья животных, последняя вспышка ящура в Германии была в 1988 году, а в Европе – в 2011 году.

Напомним, осенью в Чехии ограничили перемещение овец из-за вспышки инфекции.

А в Греции летом вводили ограничения из-за вспышки смертельного для овец и коз заболевания