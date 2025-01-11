Кіпр сподівається на приєднання до Шенгену 

Кіпр вирішить всі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони, до кінця цього року, і сподівається стати членом цього простору.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив президент Кіпру Нікос Христодулідес, його слова наводить Politico.

"Ми вирішили всі політичні проблеми, пов'язані з лінією припинення вогню, і зараз завершуємо роботу над технічними деталями, необхідними для вступу (в Шенгенську зону. – Ред.)", – сказав Христодулідес під час конференції в Нікосії в п'ятницю пізно ввечері. За його словами, за процесом спостерігає спеціальна група в МЗС.

Кіпр є членом ЄС з 2004 року. Хоча кіпріоти користуються свободою пересування по всьому ЄС, сам острів ще не є частиною Шенгенської зони. Кіпр є унікальним випадком, оскільки з 1974 року острів розділений на Республіку Кіпр на півдні та окупований Туреччиною Північний Кіпр.

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Якщо Кіпр приєднається до Шенгену, "зелена лінія", яка зараз є буферною зоною, стане жорстким зовнішнім кордоном ЄС. Це призведе до необхідності паспортних перевірок на пунктах перетину, що змінить їхній статус і потенційно посилить напруженість.

Посадовці ЄС попереджають, що повноправне членство в Шенгенській зоні вимагатиме внесення змін до Регламенту про "зелену лінію", який регулює пересування через розділений острів.

Христодулідес також повідомив, що Кіпр перебуває на завершальній стадії скасування візового режиму зі США для кіпрських мандрівників. Очікується, що найближчим часом Кіпр відвідає американська делегація з цього питання, після чого будуть зроблені відповідні оголошення.

Кіпр та Ірландія, які не мають сухопутних кордонів з іншими країнами ЄС, є єдиними країнами-членами ЄС, які не входять до Шенгенської зони.

Румунія та Болгарія стали повноправними членами безвізового простору 1 січня.

А з кінця березня громадяни Румунії зможуть їздити до США без віз.