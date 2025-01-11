Кипр надеется на присоединение к Шенгену

Кипр решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне, до конца этого года, и надеется стать членом этого пространства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил президент Кипра Никос Христодулидес, его слова приводит Politico.

"Мы решили все политические проблемы, связанные с линией прекращения огня, и сейчас завершаем работу над техническими деталями, необходимыми для вступления (в Шенгенскую зону. – Ред.)", – сказал Христодулидес во время конференции в Никосии в пятницу поздно вечером. По его словам, за процессом наблюдает специальная группа в МИД.

Кипр является членом ЕС с 2004 года. Хотя киприоты пользуются свободой передвижения по всему ЕС, сам остров еще не является частью Шенгенской зоны. Кипр является уникальным случаем, поскольку с 1974 года остров разделен на Республику Кипр на юге и оккупированный Турцией Северный Кипр.

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Если Кипр присоединится к Шенгену, "зеленая линия", которая сейчас является буферной зоной, станет жесткой внешней границей ЕС. Это приведет к необходимости паспортных проверок на пунктах пересечения, что изменит их статус и потенциально усилит напряженность.

Чиновники ЕС предупреждают, что полноправное членство в Шенгенской зоне потребует внесения изменений в Регламент о "зеленой линии", который регулирует передвижение через разделенный остров.

Христодулидес также сообщил, что Кипр находится на завершающей стадии отмены визового режима с США для кипрских путешественников. Ожидается, что в ближайшее время Кипр посетит американская делегация по этому вопросу, после чего будут сделаны соответствующие объявления.

Кипр и Ирландия, которые не имеют сухопутных границ с другими странами ЕС, являются единственными странами-членами ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.

Румыния и Болгария стали полноправными членами безвизового пространства 1 января.

А с конца марта граждане Румынии смогут ездить в США без виз.