У МЗС Швейцарії кажуть, що готові організувати зустріч Трампа і Путіна

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що країна готова організувати зустріч на вищому рівні між обраним американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним, якщо цього захочуть обидві сторони.

Його слова цитує Tages-Anzeiger, передає "Європейська правда".

Речник швейцарського МЗС нагадав про Саміт миру, який Україна провела у Швейцарії, та пояснив, що після нього Україну, Росію та США регулярно повідомляли про "готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру".

"Після саміту в Бюргенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру", – розповів він.

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Бідо запевнив – ордер на арешт очільника Кремля, який видав Міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду у Швейцарію.

За його словами, швейцарський уряд нібито має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом і лише потім – потенційно з Путіним.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Київ очікує зустрічі Зеленського і Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.

10 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі жодна зі сторін повномасштабної війни Росії проти України не є готовою до "переговорів" про врегулювання.