В МИД Швейцарии говорят, что готовы организовать встречу Трампа и Путина

Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заявил, что страна готова организовать встречу на высшем уровне между избранным американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, если этого захотят обе стороны.

Его слова цитирует Tages-Anzeiger, передает "Европейская правда".

Представитель швейцарского МИД напомнил о Саммите мира, который Украина провела в Швейцарии, и пояснил, что после него Украине, России и США регулярно сообщали о "готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира".

"После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира", – рассказал он.

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Бидо заверил – ордер на арест главы Кремля, который выдал Международный уголовный суд, не будет препятствием для его потенциального приезда в Швейцарию.

По его словам, швейцарское правительство якобы имеет право сделать исключение, если это нужно для мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом и только потом – потенциально с Путиным.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев ожидает встречи Зеленского и Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

10 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока ни одна из сторон полномасштабной войны России против Украины не готова к "переговорам" об урегулировании.