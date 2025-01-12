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Танкер "тіньового флоту" РФ із 99 тисячами тонн нафти відбуксували до рейду

Новини — Неділя, 12 січня 2025, 11:15 — Уляна Кричковська

Танкер Eventin, який зазнав аварії у Балтійському морі біля німецького острова Рюген, у неділю, 12 січня, вранці вийшов з гавані міста Засніц. 

Про це повідомило німецьке агентство Der Spiegel із посиланням на дані представника Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, аісля багатогодинного буксирування танкер Eventin, що зазнав аварії в Балтійському морі на північ від Рюгена, вийшов з гавані міста Засніц. 

За словами представника Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі за п'ять кілометрів від берега, некероване судно утримується на рейді двома буксирами. 

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Танкер, на борту якого перебуває близько 99 тисяч тонн нафти, залишиться на рейді доти, доки не буде прийнято рішення про подальші дії.

Рейд – це якірна стоянка перед гаванями, наприклад, де кораблі можуть зачекати. 

Зазначимо, судно під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини у п’ятницю, 10 січня, після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.

Пізніше стало відомо, що його з міркувань безпеки відбуксовують на схід трьома буксирами

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