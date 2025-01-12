Танкер "тіньового флоту" РФ із 99 тисячами тонн нафти відбуксували до рейду
Танкер Eventin, який зазнав аварії у Балтійському морі біля німецького острова Рюген, у неділю, 12 січня, вранці вийшов з гавані міста Засніц.
Про це повідомило німецьке агентство Der Spiegel із посиланням на дані представника Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі, передає "Європейська правда".
Як зазначили журналісти, аісля багатогодинного буксирування танкер Eventin, що зазнав аварії в Балтійському морі на північ від Рюгена, вийшов з гавані міста Засніц.
За словами представника Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі за п'ять кілометрів від берега, некероване судно утримується на рейді двома буксирами.
Танкер, на борту якого перебуває близько 99 тисяч тонн нафти, залишиться на рейді доти, доки не буде прийнято рішення про подальші дії.
Рейд – це якірна стоянка перед гаванями, наприклад, де кораблі можуть зачекати.
Зазначимо, судно під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини у п’ятницю, 10 січня, після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.
Пізніше стало відомо, що його з міркувань безпеки відбуксовують на схід трьома буксирами