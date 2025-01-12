Танкер "теневого флота" РФ с 99 тысячами тонн нефти отбуксировали к рейду

Танкер Eventin, который потерпел крушение в Балтийском море возле немецкого острова Рюген, в воскресенье, 12 января, утром вышел из гавани города Засниц.

Об этом сообщило немецкое агентство Der Spiegel со ссылкой на данные представителя Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, после многочасовой буксировки танкер Eventin, потерпевший крушение в Балтийском море к северу от Рюгена, вышел из гавани города Засниц.

По словам представителя Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море в пяти километрах от берега, неуправляемое судно удерживается на рейде двумя буксирами.

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Танкер, на борту которого находится около 99 тысяч тонн нефти, останется на рейде до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейших действиях.

Рейд – это якорная стоянка перед гаванями, например, где корабли могут подождать.

Отметим, судно под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии в пятницу, 10 января, после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.

Позже стало известно, что его из соображений безопасности отбуксируют на восток тремя буксирами