Бербок наполягає, що Німеччина має надати Україні більше зброї, ніж запланувала
Міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.
Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо додаткову зброю не надати, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".
Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.
Нагадаємо, перед цим Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.
Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти і вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени СДПН.
За останніми деталями, які дізнались журналісти, переговори про додаткову зброю нібито були конструктивними до Різдва, а потім канцлер різко змінив думку. Суперечку пов'язують з політичними міркуваннями партій перед достроковими парламентськими виборами.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.
Також повідомляють, що у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги за рахунок вже закладених у бюджет коштів, у які зокрема увійдуть танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.