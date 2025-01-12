Бербок настаивает, что Германия должна передать Украине больше оружия, чем запланировала

Министр иностранных дел Германии и солидер "Зеленых" Анналена Бербок настаивает, что Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете по состоянию на это время.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Комментарии главы МИД прозвучали во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии относительно будущего Сирии.

Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокирования канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если дополнительную помощь не предоставить, Украина "будет менее способной защищаться, а соответственно и менее способной защитить нас".

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Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.

Напомним, перед этим Spiegel неофициально узнало, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали Бербок и министр обороны Борис Писториус на основе срочных запросов Украины.

Однако канцлер Олаф Шольц выступил против и считает, что уже запланированной помощи достаточно и Киев в дополнение может тратить на оружие средства из общего кредита от G7, и что было бы несправедливо "ставить перед фактом" новое немецкое правительство, которое сформируют после досрочных выборов в феврале. Такое мнение разделяют и некоторые другие члены СДПГ.

По последним деталям, которые узнали журналисты, переговоры о дополнительном оружии якобы были конструктивными до Рождества, а потом канцлер резко изменил мнение. Спор связывают с политическими соображениями партий перед досрочными парламентскими выборами.

Напомним, в конце декабря 2024 года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot.

Также сообщается, что в первом полугодии 2025 года Германия готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи за счет уже заложенных в бюджет средств, в которые в частности войдут танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.