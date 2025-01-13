На півночі Польщі прибережні міста потерпають від підтоплень через сильний вітер з моря

Через сильні вітри з Балтійського моря прибережні міста на півночі Польщі потерпають від підтоплень.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Західнопоморському воєводстві Польщі низка прибережних містечок потерпають від підтоплень внаслідок сильного вітру з Балтійського моря.

Рівень води у річці Одра у Щецині у неділю був на 40 см вищим, ніж під час осінньої повені.

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Серед іншого, затопило єдину дорогу, що сполучає з суходолом населений острів Хшонщевська у затоці біля Щецина.

Підтопило і прибережні райони містечка Степніца, зони ризику укріплюють мішками з піском.

Місцева влада заявила, що поки ситуація контрольована і потреби в евакуації немає.

Загалом у регіоні пожежно-рятувальна служба здійснила понад 200 виїздів для ліквідації наслідків негоди – прибирання повалених дерев, допомоги з відкачуванням води з підвалів тощо.

Близько 5 тисяч домівок через негоду залишились без світла.

На початку місяця від підтоплень потерпали західні райони Литви.