На севере Польши прибрежные города страдают от подтоплений из-за сильного ветра с моря

Из-за сильных ветров с Балтийского моря прибрежные города на севере Польши страдают от подтоплений.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Западнопоморском воеводстве ряд прибрежных городов страдают от подтоплений из-за сильного ветра с Балтийского моря.

Уровень воды в реке Одра в Щецине в воскресенье был на 40 см выше, чем во время осеннего наводнения.

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Среди прочего, затопило единственную дорогу, соединяющую с сушей населенный остров Хшонщевска в заливе возле Щецина.

Подтопило и прибрежные районы городка Степница, зоны риска укрепляют мешками с песком.

Местные власти заявили, что пока ситуация контролируется и необходимости в эвакуации нет.

Всего в регионе пожарно-спасательная служба осуществила более 200 выездов для ликвидации последствий непогоды – уборки поваленных деревьев, помощи с откачкой воды из подвалов и тому подобное.

Около 5 тысяч домов из-за непогоды остались без света.

В начале месяца от подтоплений страдали западные районы Литвы.