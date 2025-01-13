На севере Польши прибрежные города страдают от подтоплений из-за сильного ветра с моря
Новости — Понедельник, 13 января 2025, 12:41 —
Из-за сильных ветров с Балтийского моря прибрежные города на севере Польши страдают от подтоплений.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В Западнопоморском воеводстве ряд прибрежных городов страдают от подтоплений из-за сильного ветра с Балтийского моря.
Уровень воды в реке Одра в Щецине в воскресенье был на 40 см выше, чем во время осеннего наводнения.
Среди прочего, затопило единственную дорогу, соединяющую с сушей населенный остров Хшонщевска в заливе возле Щецина.
Подтопило и прибрежные районы городка Степница, зоны риска укрепляют мешками с песком.
Местные власти заявили, что пока ситуация контролируется и необходимости в эвакуации нет.
Всего в регионе пожарно-спасательная служба осуществила более 200 выездов для ликвидации последствий непогоды – уборки поваленных деревьев, помощи с откачкой воды из подвалов и тому подобное.
Около 5 тысяч домов из-за непогоды остались без света.
В начале месяца от подтоплений страдали западные районы Литвы.