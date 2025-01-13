В Болгарии могут создать правительство с пророссийскими социалистами, блокировавшими помощь Украине

Пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) объявила в воскресенье, что присоединится к будущей коалиции с правоцентристской партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова и популистской партией "Есть такой народ".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

БСП, прямая наследница тоталитарной Болгарской коммунистической партии, которая была у власти в Болгарии, когда она находилась в советской сфере влияния, решительно выступает против военной помощи Украине.

Партия скептически относится к быстрому вступлению Болгарии в еврозону и выступает против закрытия угольной энергетики Болгарии, несмотря на обязательства Софии в рамках "Зеленого курса".

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Осенью 2024 года депутат от БСП совершил официальный визит в Россию по приглашению бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Болгарская контрразведка также проводила расследование в отношении партии по факту оказания незаконной помощи российской дипломатической миссии в стране.

Лидер партии Атанас Зафиров является ведущим кандидатом на должность вице-премьер-министра без портфеля, при этом партия настаивает на получении министерств региональных, социальных и экологических дел.

Эти портфели напрямую связаны с выполнением обязательств по декарбонизации болгарской экономики, взятых на себя перед европейскими партнерами.

"Основной акцент в будущем правительстве будет сделан на качестве жизни людей как ключевом приоритете с акцентом на здравоохранение, образование и развитие рынка труда", – заявляет социалистическая партия.

"В подготовленном соглашении стороны обязуются защищать социальное государство, обеспечивать больше справедливости, в том числе путем пересмотра системы доходов, а также шаги для финансовой децентрализации", – добавляется в сообщении.

БСП и "Есть такой народ" вместе руководили Болгарией в 2022 году в рамках коалиции, возглавляемой проевропейской партией "Мы продолжаем изменения". В этот период Болгария отказалась предоставлять Украине государственную военную помощь из-за оппозиции со стороны БСП.

Болгарский военно-промышленный комплекс продавал оружие Киеву, но через посредников из-за сопротивления БСП прямым сделкам.

Еще неделю назад ГЕРБ вела переговоры о формировании правительства с проевропейской либеральной партией "Демократическая Болгария", но переговоры были внезапно прерваны Борисовым из-за разногласий по поводу назначения его правой руки Росена Желязкова на должность премьер-министра.

Переговоры продолжились в пятницу, но только с БСП и "Есть такой народ", которые согласились назначить Желязкова премьер-министром.

БСП заявляет, что делает все возможное, чтобы помочь Болгарии выйти из тяжелого политического кризиса, что может произойти только с избранием очередного правительства.

Будущую коалицию между ГЕРБ, БСП и "Есть такой народ", вероятно, поддержит одна из двух партий турецкого меньшинства в стране.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.