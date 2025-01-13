Король Британії відвідає Польщу для участі у вшануванні пам'яті жертв Аушвіца

Король Великої Британії Чарльз III відвідає Польщу наприкінці цього місяця, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца.

Про це повідомили у Букінгемському палаці в понеділок, 13 січня, пише "Європейська правда".

У заяві йдеться, що Чарльз візьме участь у поминальній службі 27 січня в польському музеї-меморіалі Аушвіц-Біркенау, який зберігає пам'ять про табір смерті, створений на польській землі нацистською Німеччиною.

Понад 1,1 мільйона людей, більшість з яких були євреями, загинули в газових камерах табору або від голоду, холоду та хвороб.

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Напередодні заходу Чарльз зустрінеться з членами місцевої громади Кракова та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, на тлі наближення річниці визволення табору Аушвіц у Польщі дискутують про можливу участь у заходах на території країни прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Уряд Польщі ухвалив 9 січня постанову, в якій гарантував "вільну і безпечну участь" Нетаньягу у вшануванні 80-ї річниці визволення табору.

В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Польща як держава-учасниця Римського статуту МКС зобовʼязана заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни.

У Суді заявили, що покладаються на держави-члени у забезпеченні виконання своїх рішень.