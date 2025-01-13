Король Британии посетит Польшу для участия в чествовании памяти жертв Аушвица

Король Великобритании Чарльз III посетит Польшу в конце этого месяца, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица.

Об этом сообщили в Букингемском дворце в понедельник, 13 января, пишет "Европейская правда".

В заявлении говорится, что Чарльз примет участие в поминальной службе 27 января в польском музее-мемориале Аушвиц-Биркенау, который хранит память о лагере смерти, созданном на польской земле нацистской Германией.

Более 1,1 миллиона человек, большинство из которых были евреями, погибли в газовых камерах лагеря или от голода, холода и болезней.

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Накануне мероприятия Чарльз встретится с членами местной общины Кракова и президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, на фоне приближения годовщины освобождения лагеря Аушвиц в Польше дискутируют о возможном участии в мероприятиях на территории страны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Правительство Польши приняло 9 января постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" Нетаньяху в чествовании 80-й годовщины освобождения лагеря.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Польша как государство-участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.

В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.