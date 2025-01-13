В Естонії прокоментували "санкції" проти топпосадовця МЗС

Росія не повідомляла Естонії про запровадження санкцій проти віцеканцлерки естонського Міністерства закордонних справ Мінни-Лійни Лінд.

Про це порталу Postimees повідомили в МЗС Естонії, пише "Європейська правда".

Раніше у понеділок російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на "джерело в Москві" повідомило про санкції проти Лінд, "відомої своєю системною русофобією".

"Це рішення – "привіт" Талліну з Москви у зв'язку з продавленим Естонією анулюванням мальтійської візи офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової", – додало це "джерело".

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Міністерство закордонних справ Естонії заявило Postimees, що топпосадовиці відомства, імовірно, заборонили вʼїзд на територію Росії.

"Про це рішення Міністерство закордонних справ Естонії повідомлено не було", – зазначили у відомстві.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, Мальта анулювала візу Захарової, оскільки зроблений для неї виняток, який дозволив їй в'їзд до Європейського союзу, оскаржили Естонія, Латвія і Литва.

Захарова стверджувала, що рада забороні на вʼїзд до Мальти для участі в зустрічі ОБСЄ, тому що змогла "піти на концерт у Кремлівський палац, де виступає дитячий колектив "Домісолька".