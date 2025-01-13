В Эстонии прокомментировали "санкции" против топ-чиновника МИДа

Россия не сообщала Эстонии о введении санкций против вице-канцлера эстонского Министерства иностранных дел Минны-Лийны Линд.

Об этом порталу Postimees сообщили в МИД Эстонии, пишет "Европейская правда".

Ранее в понедельник российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "источник в Москве" сообщило о санкциях против Линд, "известной своей системной русофобией".

"Это решение – "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой", – добавил этот „источник".

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Министерство иностранных дел Эстонии заявило Postimees, что топ-чиновнице ведомства, вероятно, запретили въезд на территорию России.

"Об этом решении Министерство иностранных дел Эстонии уведомлено не было", – отметили в ведомстве.

Как сообщали немецкие СМИ, Мальта аннулировала визу Захаровой, поскольку сделанное для нее исключение, которое позволило ей въезд в Европейский союз, обжаловали Эстония, Латвия и Литва.

Захарова утверждала, что рада запрету на въезд на Мальту для участия во встрече ОБСЕ, потому что смогла "пойти на концерт в Кремлевский дворец, где выступает детский коллектив „Домисолька".