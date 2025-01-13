Зеленський і Макрон обговорили "практичні кроки" з розміщення іноземних сил в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок, 13 січня, провів телефонну розмову з французьким візаві Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він обговорив із Макроном ситуацію на полі бою, зокрема "успіхи українських сил у Курській операції", та домовився про співпрацю з союзниками для розробки "ефективних гарантій безпеки".

"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу", – додав він.

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У грудні Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина як держава з найбільшою у ЄС економікою повинна взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо така буде сформована після завершення війни.

Також нещодавно повідомляли, що найближчими тижнями прем’єр Британії Кір Стармер відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.