Зеленский и Макрон обсудили "практические шаги" по размещению иностранных сил в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 13 января, провел телефонный разговор с французским визави Эмманюэлем Макроном.

Об этом он сообщил в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он обсудил с Макроном ситуацию на поле боя, в частности "успехи украинских сил в Курской операции", и договорился о сотрудничестве с союзниками для разработки "эффективных гарантий безопасности".

"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", – добавил он.

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В декабре Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что Германия как государство с крупнейшей в ЕС экономикой должна принять участие в миротворческой миссии в Украине, если таковая будет сформирована после завершения войны.

Также недавно сообщалось, что в ближайшие недели премьер Британии Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.