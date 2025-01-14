Пісторіус: Німеччина в січні розгорне у Жешуві ЗРК Patriot

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в січні Німеччина планує розмістити у польському Жешуві, неподалік українського кордону, системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає "Європейська правда".

Пісторіус наголосив, що Німеччина "добре знає, наскільки велике значення має Жешув як логістичний хаб, коли йдеться про допомогу Україні".

"Не маю детального розкладу своїх зустрічей на найближчі два тижні, особливо враховуючи, що зараз виборча кампанія в Німеччині, але ще в січні я поїду до Жешува особисто, щоб гарантувати, що це цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – поділився очільник Міноборони Німеччини.

Реклама:

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що у цій справі узгоджуються останні деталі..

"З січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища "Ясьонка" в Жешуві взяв Північноатлантичний альянс, формуючи свою місію. І тут наші союзники заявили про свою готовність. Першим, хто оголосив свою допомогу у підтримці і захисті був міністр Пісторіус, за що я дуже дякую", – сказав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що "Ясьонка" – це ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так і в інших аспектах.

"Понад 90% допомоги йде через Польщу, а отже, тим більше ця союзницька підтримка є потрібна", – додав польський очільник оборонного відомства.

Як інформували, у понеділок, 13 січня, міністри оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії зустрілися у Варшаві, щоб обговорити питання європейської безпеки в новому п'ятисторонньому форматі, створеному після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

У грудні стало відомо, що норвезькі протиповітряні системи NASAMS розгорнуті та готові захистити логістичний центр у польському Жешуві.

8 січня 2025 року у Польщі оголосили, що норвезькі винищувачі F-35 розпочали бойове чергування в країні.