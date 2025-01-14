СМИ: Экс-премьер Польши возглавил мягких евроскептиков в ЕП вместо Мелони

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник был избран президентом политгруппы "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР).

Об этом сообщил PAP источник в группировке, передает "Европейская правда".

Кандидатуру Моравецкого выдвинула премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Решение об избрании Моравецкого было принято в Брюсселе на заседании партии "ЕКР", в которую входят, в частности, партия "Право и справедливость" и группировка Мелони "Братья Италии".

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Польский политик сменил на посту президента "ЕКР" главу итальянского правительства, которая занимала эту должность с 2020 года.

"Европейские консерваторы и реформисты" – европейская политическая партия правого толка. Ее членами также являются чешская Гражданская демократическая партия (ODS) и "Шведские демократы". Партией-партнером "ЕКР" являются американские республиканцы.

Переход Моравецкого к руководству "ЕКР" является результатом внутренних договоренностей внутри политической семьи европейских консерваторов. В результате этой перестановки вице-председателем партии, вероятно, станет представитель "Братьев Италии". Также будет избран второй вице-председатель, поскольку, согласно уставу, правление состоит из трех членов.

В декабре 2024 года Мелони объявила, что отказывается от дальнейшего лидерства в группе, и заявила, что будет поддерживать Моравецкого.

"Я считаю, что выполнила свою работу, и хочу объявить, что ухожу с поста президента "Европейских консерваторов" – семьи, которая заслуживает (такого) президента, который может взять на себя полную ответственность. Мы будем принимать кандидатуры. Я предполагаю, что мой друг Матеуш Моравецкий будет среди тех, кто будет баллотироваться", – сказала тогда Мелони.

О намерениях Моравецкого сменить Мелони на этом посту СМИ писали еще в середине 2024 года.

"ЕКР" сейчас является шестой по размерам группой в Европейском парламенте и насчитывает 64 евродепутата.