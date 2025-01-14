Испания планирует ввести налог в 100% на жилье, приобретенное нерезидентами ЕС

Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Эта мера была одной из десятка, объявленных в понедельник премьер-министром страны Педро Санчесом, поскольку правительство пытается унять рост возмущения по поводу цен на жилье, которые взлетели далеко за пределы досягаемости для многих испанцев.

Санчес пытался подчеркнуть глобальный характер проблемы, ссылаясь на цены на жилье, которые за последнее десятилетие выросли на 48% по всей Европе, значительно опережая доходы домохозяйств.

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"Перед Западом стоит решающий вызов: не превратиться в общество, разделенное на два класса – богатых арендодателей и бедных арендаторов", – сказал он на экономическом форуме в Мадриде.

Предложенные меры включают расширение предложения социального жилья, стимулирование тех, кто ремонтирует и сдает в аренду пустующее жилье по доступным ценам, а также борьбу с сезонной арендой.

По словам Санчеса, в Испании лишь 2,5% жилья отведено под социальное жилье, и этот показатель значительно отстает от таких стран, как Франция и Нидерланды.

Но именно планы правительства бороться с иностранными покупателями, которые не являются членами ЕС, попали в заголовки газет по всему миру.

Испания уже давно является популярным направлением для покупателей домов для отдыха из-за пределов ЕС: жители Великобритании, США и Марокко съезжаются сюда, чтобы приобрести недвижимость в таких местах, как Ибица, Марбелья и Барселона.

Санчес назвал налог до 100% "беспрецедентным" в испанской истории.

"Только для примера, только в 2023 году жители стран, не входящих в Европейский Союз, приобрели около 27 000 домов и квартир в Испании", – сказал он.

Он не предоставил более подробной информации о том, как будет работать план, или когда он будет доработан и направлен в парламент для утверждения.

Учитывая длительную борьбу его правительства за принятие законодательства, один из аналитиков предположил для Financial Times, что целью правительства было отпугнуть иностранных инвесторов в недвижимость, создав "неопределенность и шум" предложением, которое имеет небольшие шансы стать законом.

Правительство также нацелилось на туристические квартиры, которые уже давно обвиняют в сокращении арендного предложения и вытеснении местных жителей с рынка.

Санчес заявил, что правила аренды таких квартир будут ужесточены, а налоги, которые они платят, будут повышены. "Несправедливо, что владельцы трех, четырех, пяти квартир для краткосрочной аренды платят меньший налог, чем отели", – сказал Санчес.

Как известно, Испания в прошлом году стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, среди которых Майорка.

Летом правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.