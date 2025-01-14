Лидер непризнанного Приднестровья провел в Москве переговоры по энергокризису

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через Украину.

Об этом стало известно российскому агентству ТАСС от источника в руководстве непризнанного Приднестровья, пишет "Европейская правда".

В то же время росагентство не сообщило, с кем вел переговоры в Москве Вадим Красносельский.

Представитель Красносельского Денис Подгорный подтвердил, что в Москве состоялись переговоры с участием лидера непризнанного Приднестровья, и что их темой действительно был энергетический кризис, сообщает "Первый Приднестровский".

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Ранее о том, что Красносельский полетел в Москву через аэропорт Кишинева, сообщила президент Молдовы Майя Санду.

Напомним, 1 января 2025 года, после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов спрогнозировал, что "Газпром" вскоре возобновит поставки газа Приднестровью, получив желаемый информационный эффект от созданного кризиса.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.