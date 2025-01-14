В полиции Швеции рассказали о вербовке иностранными странами подростков для нападений

Иностранные государства используют социальные сети для вербовки шведских банд и даже детей для насильственных нападений на такие объекты, как посольство Израиля.

Об этом заявила во вторник начальница полиции Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Петра Лунд, комиссар национальной полиции, не уточнила, о каких именно иностранных государствах идет речь, но в прошлом году шведская служба безопасности заявила, что иранское правительство использовало преступные сети в Швеции для совершения насильственных актов.

Лунд сказала, что несколько нападений на посольство Израиля в Стокгольме в 2024 году, включая стрельбу и попытку взрыва, были примерами гибридных атак, которые используют как обычные, так и нетрадиционные средства для создания нестабильности.

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"Это противник, который не носит униформу, и это угроза, на которую мы не можем ответить традиционными методами военной обороны", – сказала она.

Швеция борется с волной бандитской преступности, и за последние несколько лет банды начали использовать приложения социальных сетей как цифровые рынки для убийств и других насильственных преступлений.

"Это то, чего мы раньше не видели. Этим пользуются не только преступные группировки, но и другие государства", – сказала Лунд во время выступления на конференции по вопросам национальной безопасности.

В 2023 году в Швеции было зафиксировано наибольшее количество смертельных выстрелов на душу населения в ЕС, хотя в 2024 году количество смертей от огнестрельного оружия уменьшилось. Многие преступники младше 18 лет, а в некоторых случаях им 12 или 13 лет.

"Этих детей в основном используют как одноразовый ресурс", – сказала Лунд.

"У нас есть дети, которые вместо того, чтобы ходить в школу, действуют как торпеды, а иногда даже на стороне иностранных государств в мировых конфликтах", – добавила она.

Напомним, в Дании в ноябре предъявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали на подготовке заказного убийства в Копенгагене.

Лица, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались ребятами из Швеции.