В Ирландии наказали мужчину, который выпил успокоительное с алкоголем и сорвал рейс

Суд Дублина присудил два месяца условного заключения 34-летнему американцу Закари Гриру, который перед полетом из Нидерландов США выпил успокоительного с алкоголем, из-за чего неадекватно вел себя на борту и сорвал рейс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Американец перед трансатлантическим полетом на рейсе авиакомпании United Airlines, смешал транквилизатор "Ксанакс" с алкоголем, чтобы справиться со своей тревожностью.

Но, как заявили в полиции Ирландии, на борту Грир стал "неуправляемым", был в состоянии сильного алкогольного опьянения, мочился в своем кресле и в проходе между рядами.

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Пока бортпроводники пытались успокоить мужчину, самолет кружил над Ирландией, и через два часа капитан принял решение отклониться от курса, сбросив топлива на сумму 30 тысяч евро.

Полиция Ирландии утверждала, что после ареста Грир "не мог понять, где он находится" из-за сильного опьянения.

По словам адвоката Закари Грира, тот был "напуган и смущен" своим поведением и принес "самые искренние извинения".

Мужчина признал себя виновным в трех правонарушениях, предусмотренных ирландским законодательством, а именно: пребыванием в нетрезвом состоянии, угрожающим или оскорбительным поведением и нарушении порядка на борту самолета.

Судья, председательствовавшая по делу, присудила Григу два месяца условного заключения, учитывая раскаяние и отсутствие судимостей, но обязала также заплатить 10 тысяч евро за причиненный им ущерб.

Напомним, накануне лоукостер Ryanair обнародовал детали иска на сумму 15 тысяч евро, который подал в суд Дублина против пассажира, который якобы сорвал рейс на испанский остров Лансароте в апреле 2024 года.

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири ранее призвал ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество случаев, когда пьяные пассажиры на борту самолета устраивают драки.