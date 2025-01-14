На территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники

Агентство гражданской авиации Латвии обратилось с заявлением в Госполицию и Службу госбезопасности в связи с замеченными на территории международного аэропорта "Рига" дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Ведомство просит в рамках уголовного процесса расследовать возможные угрозы гражданской авиации.

В прошлый понедельник, 13 января, в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения из-за полетов неизвестных беспилотников, появившихся на территории аэропорта. Дроны представляли существенную опасность для полетов гражданской авиации.

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По данным Агентства гражданской авиации, в полетах над территорией аэропорта "Рига" было задействовано более одного дрона.

В результате ограничений в другие аэропорты пришлось перенаправить три самолета: рейс авиакомпании airBaltic София – Рига и авиакомпании Wizzair Кутаиси – Рига пришлось перенаправить в Вильнюс, а рейс компании Finnair Хельсинки – Рига развернули обратно в Хельсинки.

Во время повторных полетов беспилотников ранее перенаправленные рейсы авиакомпаний airBaltic и Wizzair вернулись с альтернативного аэродрома в Вильнюсе, оставаясь в режиме ожидания в воздушном пространстве Латвийской Республики до открытия аэродрома, а затем успешно приземлились в аэропорту "Рига".

Из-за ограничений, введенных из-за полетов неопознанных дронов, многие рейсы из аэропорта "Рига" вылетали с опозданием.

Имеющаяся в распоряжении Агентства гражданской авиации информация указывает на то, что полеты беспилотников могли быть преднамеренно осуществлены с целью поставить под угрозу безопасность полетов гражданских воздушных судов или намеренно нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.

Как сообщалось, баварское земельное управление криминальной полиции проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.

В самих США тоже сообщали о все большем количестве случаев пролета неизвестных дронов в разных частях страны.