Фіцо розкритикував школяра зі стрічкою в кольорах України, який не потис руку президенту

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на нещодавній інцидент, коли словацький школяр Симон Оманік зі стрічкою в кольорах прапора України на піджаку відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на його допис у Facebook.

У своєму дописі Фіцо написав, що "не буде лукавити" і скаже, що б зробив, якби він обіймав посаду президента країни, а його міністр освіти організував подібний захід і один з відмінників не потиснув би йому руку як одному з трьох перших осіб держави.

"По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", – сказав він.

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Фіцо заявив, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає студента.

"Тут немає чого поважати", – сказав він.

Прем’єр країни обурився тим, що "антисловацькі та антиурядові ЗМІ аплодують студенту" та кажуть, що "його рука, яка відмовляється є прикладом непокори".

"Соросівські медіа демонтують державу в прямому ефірі. Будь-хто, незалежно від того, чи він чогось досяг, хороший, якщо він принижує державу та її лідерів. Це те, що буде і на наступних виборах", – обурився Фіцо.

Симон Оманік отримував нагороду за бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді з рук міністра освіти Томаша Друкера.

Коли міністр запропонував Оманіку потиснути руку президенту Пеллегріні, який стояв поруч, той відмовився – хоча президент вже простягнув руку для рукостискання. При цьому Оманік почепив на піджак стрічку в кольорах прапора України.

Він це пояснив тим, що перемога Пеллегріні на виборах навесні 2024 року у проукраїнського кандидата Івана Корчока, якому під час кампанії малював образ "кандидата війни" – "це була брехня та замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої в деяких частинах словацького населення".