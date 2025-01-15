Фицо раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины, который не пожал руку президенту

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на недавний инцидент, когда словацкий школьник Симон Оманик с лентой в цветах флага Украины на пиджаке отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на его сообщение в Facebook.

В своей заметке Фицо написал, что "не будет лукавить" и скажет, что бы сделал, если бы он занимал пост президента страны, а его министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал бы ему руку как одному из трех первых лиц государства.

"Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, где ему положено, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", – сказал он.

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Фицо заявил, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента.

"Здесь нечего уважать", – сказал он.

Премьер страны возмутился тем, что "антисловацкие и антиправительственные СМИ аплодируют студенту" и говорят, что "его рука, которая отказывается является примером неповиновения".

"Соросовские медиа демонтируют государство в прямом эфире. Любой, независимо от того, достиг ли он чего-то, хорош, если он унижает государство и его лидеров. Это то, что будет и на следующих выборах", – возмутился Фицо.

Симон Оманик получал награду за бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде из рук министра образования Томаша Друкера.

Когда министр предложил Оманику пожать руку стоявшему рядом президенту Пеллегрини, тот отказался – хотя президент уже протянул руку для рукопожатия. При этом Оманик повесил на пиджак ленту в цветах флага Украины.

Он это объяснил тем, что победа Пеллегрини на выборах весной 2024 года у проукраинского кандидата Ивана Корчока, которому во время кампании рисовал образ "кандидата войны" – "это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения".