"Брехун і шахрай": словацький школяр пояснив, чому не потис руку президенту своєї країни

Словацький школяр Симон Оманік, які відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні, одягнувши при цьому українську символіку, пояснив причину свого вчинку.

Пояснення він надав словацькому виданню Dennik N, пише "Європейська правда".

Оманік звинуватив словацького президента Пеллегріні у тому, що він переміг на президентських виборах, "обманюючи та брешучи людям", зокрема, маніпулюючи темою війни в Україні.

"На додаток до одвічно популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють на кожних виборах, він також звинуватив свого опонента у тому, що той відправив би нас на війну в Україну. Він ніколи не послав би нас на неї, а якби й послав, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання", – сказав школяр.

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Симон Оманік фото: dennik N

Нагадаємо, Пеллегріні, соратник проросійського прем'єра Роберта Фіцо, весною 2024 року виграв вибори у проукраїнського кандидата Івана Корчока, якому під час кампанії малював образ "кандидата війни".

"Це була брехня і замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої в деяких частинах словацького населення. І я не думаю, що було б правильно потиснути руку такій людині або спілкуватися з нею, тому що я не згоден з нею і вважаю її шахраєм і брехуном", – додав словацький школяр.

Симон Оманік отримував нагороду за бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді з рук міністра освіти Томаша Друкера. Коли міністр запропонував Оманіку потиснути руку президенту Пеллегріні, який стояв поруч, той відмовився – хоча президент вже простягнув руку для рукостискання. При цьому Оманік почепив на піджак стрічку в кольорах прапора України.

Минулого тижня Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.

А в грудні Пеллегріні допустив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.