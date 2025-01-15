У Бундестаг викликали Шольца й Габека для свідчень щодо рішення про відмову від АЕС
Слідчий комітет Бундестагу запросив для свідчень канцлера Німеччини Олафа Шольца та кількох членів уряду стосовно рішення про відмову від атомної енергетики.
Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".
Слідчий комітет у Бундестазі стосовно відмови від АЕС ставить за мету з’ясувати, наскільки зважено в уряді оцінювали "за" і "проти" такого кроку.
Німеччина вже майже два роки не має атомної енергетики – з моменту консервації енергоблока Neckarwestheim 2 у квітні 2023 року, що поставив крапку у цьому процесі, розпочатому ще за канцлерства Ангели Меркель під враженням від аварії на японській АЕС внаслідок катастрофічного землетрусу 2011 року.
З огляду на радикальну зміну обставин у 2022 році, коли перед Європою постала необхідність відмовитися від російського газу, керівна коаліція Німеччини знову почала дебати про те, чи доводити процес до кінця.
Врешті АЕС таки вивели з експлуатації, дещо відтермінувавши визначені дати. Слідчий комітет з’ясовує зваженість і доцільність цього рішення.
ХДС/ХСС звинувачують "зелених" міністрів Штеффі Лемке, що очолює Міндовкілля, і Роберта Габека у тому, що вони у 2022 році керувалися не фактичним станом справ, а "зеленими ідеями".
У зв’язку з достроковими виборами у слідчого комітету залишилося менше часу на роботу, тож цю діяльність активізували. Всього для свідчень хочуть викликати близько 40 осіб, хоча спершу планували навіть кілька сотень.
У середу депутати хочуть заслухати, серед інших, міністерку довкілля Лемки, ексміністра фінансів Крістіана Лінднера, а у четвер – канцлера Олафа Шольца і віцеканцлера Роберта Габека.
На початку 2024 року Шольц висловився проти відновлення роботи АЕС у Німеччині з аргументами, що це "дорого й довго".