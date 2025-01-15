В Бундестаг вызвали Шольца и Хабека для показаний относительно решения об отказе от АЭС

Следственный комитет Бундестага пригласил для дачи показаний канцлера Германии Олафа Шольца и нескольких членов правительства относительно решения об отказе от атомной энергетики.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Следственный комитет в Бундестаге относительно отказа от АЭС ставит целью выяснить, насколько взвешенно в правительстве оценивали "за" и "против" такого шага.

Германия уже почти два года не имеет атомной энергетики – с момента консервации энергоблока Neckarwestheim 2 в апреле 2023 года, который поставил точку в этом процессе, начатом еще при канцлерстве Ангелы Меркель под впечатлением от аварии на японской АЭС в результате катастрофического землетрясения 2011 года.

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Учитывая радикальное изменение обстоятельств в 2022 году, когда перед Европой возникла необходимость отказаться от российского газа, правящая коалиция Германии снова начала дебаты о том, доводить ли процесс до конца.

В конце концов АЭС таки вывели из эксплуатации, несколько отсрочив определенные даты. Следственный комитет выясняет взвешенность и целесообразность этого решения.

ХДС/ХСС обвиняют "зеленых" министров Штеффи Лемке, возглавляющую Минэкологии, и Роберта Хабека в том, что они в 2022 году руководствовались не фактическим положением дел, а "зелеными идеями".

В связи с досрочными выборами у следственного комитета осталось меньше времени на работу, поэтому эту деятельность активизировали. Всего для показаний хотят вызвать около 40 человек, хотя сначала планировали даже несколько сотен.

В среду депутаты хотят заслушать, среди прочих, министра окружающей среды Лемке, экс-министра финансов Кристиана Линднера, а в четверг – канцлера Олафа Шольца и вице-канцлера Роберта Хабека.

В начале 2024 года Шольц высказался против возобновления работы АЭС в Германии с аргументами, что это "дорого и долго".