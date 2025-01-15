Зеленський зустрівся з Дудою у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави у середу зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомило агентство "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Агентство, зокрема, опублікувало фото зустрічі Зеленського та Дуди у широкому форматі за участю українських та польських міністрів.

фото: "укрінформ"

Зеленський 15 січня прибув до Польщі. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

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На пресконференції опісля стало відомо, що у 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.

На цій же пресконференції Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у цілому світі.

Також Туск пообіцяв, що його країна допоможе Україні прискорити вступ до ЄС, водночас відстоюючи власні інтереси.