Зеленський зустрівся з Дудою у Варшаві
Новини — Середа, 15 січня 2025, 16:32 —
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави у середу зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомило агентство "Укрінформ", пише "Європейська правда".
Агентство, зокрема, опублікувало фото зустрічі Зеленського та Дуди у широкому форматі за участю українських та польських міністрів.
Зеленський 15 січня прибув до Польщі. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском.
На пресконференції опісля стало відомо, що у 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.
На цій же пресконференції Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у цілому світі.
Також Туск пообіцяв, що його країна допоможе Україні прискорити вступ до ЄС, водночас відстоюючи власні інтереси.