Зеленский встретился с Дудой в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву в среду встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщило агентство "Укринформ", пишет "Европейская правда".
Агентство, в частности, опубликовало фото встречи Зеленского и Дуды в широком формате с участием украинских и польских министров.
Зеленский 15 января прибыл в Польшу. Он уже встретился с премьер-министром Дональдом Туском.
На пресс-конференции после стало известно, что в 2026 году конференция по восстановлению Украины состоится в Польше.
На этой же пресс-конференции Туск заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.
Также Туск пообещал, что его страна поможет Украине ускорить вступление в ЕС, одновременно отстаивая собственные интересы.