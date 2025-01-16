В Словакии произошло нападение с ножом в гимназии, известно о двух погибших

В городке на севере Словакии произошло нападение с ножом в старшей школе, в результате которого два человека погибли; подозреваемый – 18-летний парень.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Инцидент произошел днем в четверг 16 января в гимназии городка Списка Стара Вес, что на севере страны под границей с Польшей. Медики приехали на вызов около 13:00 по местному времени.

"Подтверждено две смерти, один пациент – в критическом состоянии. Количество других пострадавших еще уточняется", – сообщила представитель оперативного центра спасательных служб Данка Капакова.

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Полиция объявила о розыске 18-летнего ученика, призвав тех, кто увидит его, не пытаться задержать его самостоятельно. Вскоре сообщили, что парня уже задержали.

Его подозревают в нанесении ранений преподавателю и двум одноклассникам.

По источникам издания в правоохранительных органах, юноша не получил серьезных ранений при задержании.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток осудил нападение и сообщил, что лично едет на место событий.

Напомним, в декабре нападение с ножом в школе произошло в столице Хорватии, в результате действий 19-летнего парня погиб 7-летний ребенок.

В сентябре в Португалии 12-летний школьник ранил ножом шестерых детей.