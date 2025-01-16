Франція викликала главу посольства Венесуели після санкцій режиму Мадуро

Міністерство закордонних справ Франції в середу, 15 січня, викликало тимчасового повіреного у справах Венесуели у звʼязку з запровадженням обмежень проти французьких дипломатів у Каракасі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило французьке МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Франції заявило, що відкидає звинувачення Венесуели у втручанні у внутрішні справи, на підставі якого і були запроваджені санкції проти французьких дипломатів.

"Робота наших дипломатів, відданість яких Франція щодня високо оцінює в межах важливих проєктів двостороннього співробітництва в таких сферах, як безпека, культура та гуманітарна допомога, повністю відповідає Віденським конвенціям про дипломатичні та консульські зносини", – наголосило французьке МЗС.

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Там додали, що вживуть заходів проти режиму у Каракасі та тісно координують дії з європейськими партнерами, яких також стосується це рішення.

Режим у Каракасі у вівторок, 14 січня, оголосив про обмеження чисельності посольств Нідерландів, Франції та Італії до трьох дипломатів, а також про обовʼязковий письмовий дозвіл для дипломатів цих країн, якщо вони вирішать поїхати за 40 кілометрів від столиці.

МЗС Нідерландів уже оголосило про виклик тимчасового повіреного у справах Венесуели та назвало дії цієї держави ескалацією, яка ще більше ускладнює діалог.

Західні держави розкритикували фарс із "виборами президента" Венесуели в липні 2024 року, де через непрозорий підрахунок голосів заявив про свою перемогу Ніколас Мадуро.

Опозиція країни заявила, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес, а її прихильники виходили на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

США та Європейський Союз підтверджували, що не визнають легітимності Мадуро.